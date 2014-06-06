Назначена дата восхождения на трон нового короля Испании Фелипе VI
Новый король Испании Фелипе VI, сын отрекшегося от престола Хуана Карлоса, взойдет на трон 19 июня.
Накануне этого события нынешний король Испании подпишет на основе принятого к этому времени закона отречение от престола. Это произойдет в колонном зале Королевского двора, передает Коммерсант.ru.
Читайте такжеИспанский король отрекся от престола
Церемония восхождения на трон пройдет в испанском парламенте. Фелипе VI принесет присягу и поклянется «ответственно выполнять свои обязанности, соблюдать конституцию и законы и уважать права граждан и автономных областей» Испании. Новому королю будут отданы воинские почести, поэтому на церемонии он будет одет в военную форму.
Как пишет El Mundo, впервые в истории испанской монархии вступление нового короля на престол не будет сопровождаться религиозной церемонией. Не предусмотрено также участие в соответствующих мероприятиях зарубежных гостей. Состоится ли праздничный банкет, тоже пока неизвестно.