Назначена дата восхождения на трон нового короля Испании Фелипе VI

Накануне этого события нынешний король Испании подпишет на основе принятого к этому времени закона отречение от престола. Это произойдет в колонном зале Королевского двора, передает Коммерсант.ru.

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Церемония восхождения на трон пройдет в испанском парламенте. Фелипе VI принесет присягу и поклянется «ответственно выполнять свои обязанности, соблюдать конституцию и законы и уважать права граждан и автономных областей» Испании. Новому королю будут отданы воинские почести, поэтому на церемонии он будет одет в военную форму.

Как пишет El Mundo, впервые в истории испанской монархии вступление нового короля на престол не будет сопровождаться религиозной церемонией. Не предусмотрено также участие в соответствующих мероприятиях зарубежных гостей. Состоится ли праздничный банкет, тоже пока неизвестно.