В Мадриде манифестанты требуют референдума о введении республики

Демонстрация проходит в день, когда король Испании Хуан Карлос I объявил об отречении от престола в пользу своего сына принца Астурийского Фелипе. Председатель испанского правительства Мариано Рахой Брей и крупнейшие политические партии высказались в поддержку "спокойной и конституционной передачи полномочий главы государства наследному принцу".

Однако, как пишет ИТАР-ТАСС, коалиция Объединенная левая и ряд других левых партий заявили о том, что отречение короля предоставляет хорошую возможность для демократического преобразования страны в республику, для чего необходимо провести всенародный референдум. Именно поэтому на проходящей в центре столицы антимонархической манифестации преобладают лозунги: "Испания должна стать республиканской", "Вместо Бурбонов - выборы" и другие.

Демонстрация, созванная через социальные сети, состоялась, несмотря на то, что столичные власти предупредили о ее несанкционированном характере. К площади Пуэрта-дель-Соль стянуты усиленные наряды полиции. Аналогичные манифестации проходят и в ряде других городов Испании.