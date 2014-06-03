НАТО будет пересматривать соглашения с Россией

Министры обороны 28 стран НАТО обсудят место расположения войск Альянса в восточных странах-членах в ответ на действия России в Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководство НАТО.

Представители нескольких стран пост-советского блока, которые присоединились к НАТО, заявили о необходимости усиления безопасности после того, как в марте Россия аннексировала украинский Крым.

«Это ключ ко всему, что происходит в НАТО», - отмечают в Альянсе.

Ожидается, что решение относительно развертывания войск НАТО будет принято на саммите Альянса, который пройдет в сентябре в Уэльсе.

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Ранее НАТО объявило об усилении охраны воздушного пространства, моря и суши в странах Восточной Европы, чтобы противостоять возможной российской агрессии.

По оценкам обозревателей, на границе с Украиной Россия сконцентрировала много своих военных. Москва это опровергает и обвиняет Запад в подогревании напряжения.