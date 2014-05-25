На Каннском фестивале победил турецкий фильм

Он получил "Золотую пальмовую ветвь" с рук Умы Турман и Квентина Тарантино, сообщает ТСН со ссылкой на официальный сайт Каннского фестиваля.

"Это огромный сюрприз для меня, я не ожидал такого решения. Не знаю, что сказать. В этом году мы празднуем 100-летие турецкого кинематографа, и это поистине счастливое совпадение. Я посвящаю "Золотую пальмовую ветвь" турецкой молодежи и тем, кто ушел из жизни в этом году. Большое спасибо", - сказал Нури Бильге Джейлан после того, как статуэтка оказалась у него в руках.

Читайте такжеУкраинский фильм получил Гран-при параллельной конкурсной программе КаннСписок лауреатов 67-го Каннского кинофестиваля:

"Золотая пальмовая ветвь" - "Зимняя спячка" Нури Бильге Джейлана

"Гран-при" - "Чудеса" Аличе Рорвахер

Премия за лучшую режиссуру - Беннетт Миллер ("Охотник на лис")

Лучшая актриса - Джулианна Мур ("Звездная карта")

Лучший актер - Тимоти Сполл ("Мистер Тернер")

Премия за лучший сценарий - Андрей Звягинцев и Олег Северо ("Левиафан") Приз жюри - "Мамочка" Ксавье Долана и "Прощай, язык" Жана-Люка Годара

"Золотая пальмовая ветвь" короткометражного фильма - "Леиди", режиссер Симон Месса Сото

"Золотая камера" за лучший дебют - Party Girl, режиссер Мари Амашукели, Клэр Берже и Самуэль Тейс.