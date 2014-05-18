В столкновениях на востоке Ливии погибли около 80 человек
02:41, 18 мая 2014Мир
0
Число жертв столкновений между военнослужащими и исламистами в городе Бенгази на востоке Ливии достигло, по уточненным данным, 79 человек, еще 141 получил ранения.
В Ливии продолжаются столкновения / REUTERS
Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse. В предыдущих сообщениях говорилось о 43 убитых и более 100 раненых.
Читайте такжеВ Ливии убили бывшего генпрокурора страны
Столкновения между военнослужащими и исламистами в Бенгази начались в пятницу, 16 мая. Для противодействия боевикам и уничтожения их баз в небо была поднята авиация, сообщает ИТАР-ТАСС.
Представители находящейся в Бенгази организации "Батальон 17 февраля" сообщили, что их силам удалось сбить один армейский вертолет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter