В столкновениях на востоке Ливии погибли около 80 человек

02:41, 18 мая 2014
Мир
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Число жертв столкновений между военнослужащими и исламистами в городе Бенгази на востоке Ливии достигло, по уточненным данным, 79 человек, еще 141 получил ранения. 

ливия / REUTERS

Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse. В предыдущих сообщениях говорилось о 43 убитых и более 100 раненых.

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Столкновения между военнослужащими и исламистами в Бенгази начались в пятницу, 16 мая. Для противодействия боевикам и уничтожения их баз в небо была поднята авиация, сообщает ИТАР-ТАСС.

Представители находящейся в Бенгази  организации "Батальон 17 февраля" сообщили, что их силам удалось сбить один армейский вертолет.

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