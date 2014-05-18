В столкновениях на востоке Ливии погибли около 80 человек

Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse. В предыдущих сообщениях говорилось о 43 убитых и более 100 раненых.

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Столкновения между военнослужащими и исламистами в Бенгази начались в пятницу, 16 мая. Для противодействия боевикам и уничтожения их баз в небо была поднята авиация, сообщает ИТАР-ТАСС.

Представители находящейся в Бенгази организации "Батальон 17 февраля" сообщили, что их силам удалось сбить один армейский вертолет.