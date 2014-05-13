Китай: Внутриполитические дела Украины должны решаться украинским народом

Китай считает, что "внутриполитические дела в Украине должны решаться самим украинским народом".

Об этом заявил ИТАР-ТАСС заместитель министра иностранных дел КНР Чэн Гопин, отвечая на просьбу прокомментировать итоги референдумов в Донецкой и Луганской областях Украины.

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"Считаю, что референдумы в Украине - это внутриполитические дела этой страны. Курс внешней политики Китая подразумевает невмешательство во внутреннюю политику иностранных государств, - сказал Чэн Гопин. - Законные интересы представителей всех народностей на Украине должны уважаться".

МИД КНР накануне заявил, что решение украинского вопроса должно "всесторонне, взвешенно и в полной мере отвечать справедливым, законным и разумным требованиям" соответствующих сторон. Кризис на Украине должен решаться "на основе закона и порядка", а сторонам необходимо "надлежащим образом решать соответствующие разногласия", заявили во внешнеполитическом ведомстве Китая.