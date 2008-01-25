Премьер-министр Италии Романо Проди подал в отставку

Премьер-министр Италии Романо Проди в четверг вечером подал официальное прошение об отставке президенту страны Джорджо Наполитано. Покинуть пост главы правительства Проди решил после того, как ранее в четверг проиграл голосование о доверии своему кабинету министров в Сенате. 23 января депутаты нижней палаты парламента, где правительственная коалиция составляет большинство, поддержали Проди.

Однако депутаты верхней палаты, где правительственная коалиция потеряла большинство после выхода из состава кабинета министров Клементе Мастеллы - главы партии "Союз демократов за Европу" - в поддержке Проди отказали.

Лента.ру