Премьер-министр Италии Романо Проди подал в отставку
10:33, 25 января 2008Мир
1086
Сенат не поддержал главу правительства
Премьер-министр Италии Романо Проди в четверг вечером подал официальное прошение об отставке президенту страны Джорджо Наполитано. Покинуть пост главы правительства Проди решил после того, как ранее в четверг проиграл голосование о доверии своему кабинету министров в Сенате. 23 января депутаты нижней палаты парламента, где правительственная коалиция составляет большинство, поддержали Проди.
Однако депутаты верхней палаты, где правительственная коалиция потеряла большинство после выхода из состава кабинета министров Клементе Мастеллы - главы партии "Союз демократов за Европу" - в поддержке Проди отказали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter