Депутат Думы обвинил Виктора Цоя в работе на ЦРУ

Об этом заявил депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Евгений Федоров, сообщает 9tv.co.il.

"Все последние песни — Цой сам не умел их писать, он писал их в коллективе, — ему привозили из Америки. Профессионально в Голливуде писали люди песни на русском языке (…) Один Цой ничего бы не сделал, таких проектов — тысячи. Это профессиональная работа. Как на Украине", — сообщил Федоров в частной беседе.

Читайте такжеВ Госдуме требуют признать развал СССР незаконнымФедоров является председателем комитета по экономической политике и предпринимательству. С 2011 года координирует деятельность Национально-Освободительного Движения в России, а с 2013 году возглавляет межфракционную группу "За суверенитет".

В числе других депутатов Госдумы выступил с предложением предать суду Михаила Горбачева "за развал СССР".

"Россия потеряла суверенитет в результате поражения в сорокалетней войне с Соединенными Штатами Америки. Это самая главная тайна в России, закрытая цензурой и пропагандой в СМИ", — сказано на официальной странице Федорова в Интернете.

Также сегодня сообщалось, что депутат Думы предлагает создать в России аналог "Правого сектора" антиукраинской направленности.