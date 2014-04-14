ЕС просит Москву отменить мандат на использовании армии против Украины

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом говорится в Выводах Совета, обнародованных после заседания при участии глав дипломатий 28-ми стран-членов ЕС.

"Совет еще раз подчеркивает свою сильную поддержку единству, суверенитету и территориальной целостности Украины и призывает Россию к тому же. Совет ЕС требует от России отвести войска от украинской границы и немедленно отменить мандат Совета Федерации на использование войск на украинской территории. Любая угроза использования силы против Украины или других стран неприемлема и должна быть немедленно остановлена", - говорится в Выводах Совета ЕС.

Относительно ситуации на востоке Украины, Совет ЕС призывает все стороны быть взвешенными и хвалит украинскую власть за сдержанность во время проведения антисепаратиських операций в восточных регионах страны.

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Совет ЕС еще раз осудил незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и подчеркнул, что не признает ее, а также заявил о подготовке экономических санкций против Крыма.

"Совет ожидает от Еврокомиссии оценки правовых последствий аннексии Крыма и ожидает предложения относительно экономических, торговых и финансовых ограничений относительно Крыма", - говорится в выводах.