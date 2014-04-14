ЕС просит Москву отменить мандат на использовании армии против Украины
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел призывает Москву немедленно отменить мандат Совета Федерации на право Президенту Владимиру Путину применять российские вооруженные силы на всей территории Украины.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом говорится в Выводах Совета, обнародованных после заседания при участии глав дипломатий 28-ми стран-членов ЕС.
"Совет еще раз подчеркивает свою сильную поддержку единству, суверенитету и территориальной целостности Украины и призывает Россию к тому же. Совет ЕС требует от России отвести войска от украинской границы и немедленно отменить мандат Совета Федерации на использование войск на украинской территории. Любая угроза использования силы против Украины или других стран неприемлема и должна быть немедленно остановлена", - говорится в Выводах Совета ЕС.
Относительно ситуации на востоке Украины, Совет ЕС призывает все стороны быть взвешенными и хвалит украинскую власть за сдержанность во время проведения антисепаратиських операций в восточных регионах страны.
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Совет ЕС еще раз осудил незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и подчеркнул, что не признает ее, а также заявил о подготовке экономических санкций против Крыма.
"Совет ожидает от Еврокомиссии оценки правовых последствий аннексии Крыма и ожидает предложения относительно экономических, торговых и финансовых ограничений относительно Крыма", - говорится в выводах.