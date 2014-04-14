Главнокомандующий Швейцарии рекомендовал гражданам страны иметь дома запас питьевой воды

Главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии, корпусный генерал Андре Блаттманн порекомендовал гражданам Конфедерации на всякий случаи иметь дома запас питьевой воды, консервов и дров. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Schweiz am Sonntag.

По мнению высокопоставленного военного, это необходимо, учитывая ухудшившуюся в последние годы ситуацию с безопасностью в мире, от которой может пострадать даже страна, традиционно придерживающаяся нейтралитета.

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"Вот уже как два или три года я особенно внимательно отношусь к новым угрозам", - рассказал главнокомандующий в интервью, опубликованном в воскресенье в немецкоязычной газете.

"Наше общество стало очень уязвимым и не подготовлено к новым рискам", - сказал Блаттманн, назвав среди таких угроз кибератаки и массовое отключение электричества.

"Для повседневных нужд человеку нужно, по крайней мере, восемь литров воды - для того, чтобы пить, готовить пищу, стирать. Представьте себе на минуту, сколько воды понадобится семье на несколько дней", - говорит он.

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Блаттманн сам подает пример, как стоит действовать. В интервью газете генерал рассказал, что дома у него всегда "есть запас из 30-40 упаковок минеральной воды без газа", что равняется около 300 литров, плюс цистерна с питьевой водой.

То же самое касается и запасов продовольствия, а также дров, которыми можно отапливать помещение. "Вполне возможно, это не столь уж и бесполезно говорить людям о том, чтобы они имели дома запасы на непредвиденный случай", - заметил Блаттманн.