Швейцария ограничила финансовые операции для 33 российских чиновников

На территории Швейцарии введены ограничения на финансовые операции 33 официальных лиц из России, в отношении которых Европейский союз ранее ввел санкции (сама Швейцария не входит в ЕС). Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата экономики Швейцарии (СЕКО), сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отмечается в материалах СЕКО, речь не идет о санкциях, а мерах, нацеленных на то, чтобы исключить возможность обхода санкций. Меры вступают в силу в среду в 18:00 (20:00 мск). "Указанные лица не смогут перевести в Швейцарии свои активы, которые имеются у них за переделами ЕС. А перевод активов из стран ЕС уже исключен, так как они заморожены в соответствии с санкциями ЕС", - говорится в сообщении ведомства, которое в данной ситуации выступает исполнителем решения, принятого правительством.

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В списке числятся спикер Госдумы Сергей Нарышкин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

На прошлой неделе правительство Швейцарии приняло решение, что оставляет за собой право повторить санкции, введенные Соединенными Штатами и Европейским союзом в отношении России, однако это решение будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события в Украине. Как отмечали в правительстве, Швейцария примет все необходимые меры для предотвращения того, чтобы ее территория использовалась для уклонения от санкций, наложенных международным сообществом".