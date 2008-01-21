ЦИК РФ обнародовал доходы Медведева
18:03, 21 января 2008Мир
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У жены кандидата в президенты на счету 380 руб 20 коп
|Дмитрий Медведев
По данным ЦИК, суммарный доход Д.Медведева за последние 4 года составил немногим более 7 млн руб /7 млн 748 руб/, передает Прайм-ТАСС. Источником этих средств стали зарплата в аппарате правительства РФ, администрации президента РФ и Санкт-Петербургском госуниверситете, а также гонорар от издательства "Прогресс". Светлана Медведева за последние 4 года доходов не имела.
Кандидат имеет 8 счетов в банках, на котором находятся 2 млн 740 тыс руб, в то время как у супруги Светланы на единственном счету 380 руб 20 коп.
На правах аренды Д.Медведев владеет также в Подмосковье земельным участком площадью 4 тыс 700 кв м /47 соток/.
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