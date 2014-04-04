Литовцы за клевету отобрали у Киселева медаль

Президент страны Даля Грибаускайте вычеркнула телеведущего из списка награжденных, потому что он "позорил честь награды", сообщает ТСН.

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Награду Киселеву вручили как корреспонденту российской государственной телекомпании "Останкино" - в память о январских событих 1991-го года - тогда, после провозглашения Литвой независимости, в Вильнюс вторглись советские войска.

Идея лишить Киселева медали принадлежит вице-спикеру литовского Сейма. По его словам, клеветническая деятельность Киселева унижала имя награды.