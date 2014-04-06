СМИ сообщают о возможном нахождении обломков пропавшего самолета Boeing-777

Китайский военный самолет, который принимает участие в поисках пропавшего Boeing 777, обнаружил в 2,7 тысячи километров от австралийского города Перт "белые объекты" на поверхности воды, передает ТСН.

Однако плохие погодные условия не позволяют летчикам определить их природу, сообщает китайское агентство Синьхуа. Как известно, на прошлой неделе о нахождении возможных обломков пропавшего авиалайнера самолетом ВВС Новой Зеландии сообщила власти Австралии. Читайте такжеК поискам пропавшего Boeing-777 присоединилась британская атомная подлодкаКроме того, подобная информация поступала также от властей Таиланда. Однако во всех случаях принадлежность обломков к пропавшего самолета пока не подтвердилась.

Как сообщалось ранее, 4 апреля пропавший малайзийский самолет начали искать под водой.