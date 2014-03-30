Киска победил на президентских выборах в Словакии

Новым президентом Словакии избран беспартийный предприниматель Андрей Киска. Об этом на основании подсчета голосов со всех участков сообщил в воскресенье в Братиславе представитель центральной избирательной комиссии, передает ИТАР-ТАСС.

За Андрея Киску во втором туре выборов, прошедшем в субботу, проголосовали 59,4% избирателей. Второй кандидат - премьер-министр Роберт Фицо - набрал 40,6% голосов.

В первом туре, состоявшемся в республике 15 марта, за Фицо голосовали 28% избирателей, а за Киску - 24 процента. Одной из причин победы Андрея Киски во втором туре выборов аналитики называют тот факт, что за него призвали голосовать своих сторонников несколько кандидатов в президенты, выбывших из президентской гонки после первого тура.

Читайте такжеНа выборах президента в Словакии лидирует КискаРоберт Фицо уже поздравил Андрея Киску с победой. Ранее Фицо заявлял, что в случае поражения на выборах он навсегда уйдет из политики.

Явка избирателей во втором туре составила 50,56%.

Местные СМИ на протяжении всей предвыборной кампании называли Киску "новичком в политике".

Новый президент Словакии родился в 1963 году в городе Попрад. После окончания электротехнического факультета Словацкого технического университета в Братиславе он на полтора года уехал в США. В 1996 году стал одним из основателей фирмы Tatracredit, прибыли от которой легли в основу его многомиллионного состояния.

Андрей Киска считает, что президент "должен являться активным противовесом правительству". "Ничто не остановит меня от усилий по преобразованию Словакии", - обещал он своим избирателям перед решающим вторым туром.

Новый президент Словакии должен будет принести присягу 15 июня, после чего приступит к исполнению своих обязанностей на пятилетний срок, а нынешний президент Словакии Иван Гашпарович покинет свой пост.