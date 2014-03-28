В Лондоне у самолета во время взлета взорвался двигатель

Как сообщает The Guardian, пилоты приняли решение прервать разгон, в результате экстренного торможения пострадали три человека.

Медпомощь всем пострадавшим была оказана на месте. В администрации аэропорта отмечают, что травмы не были серьезными, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел примерно в три часа дня по местному времени (17:00 по киевскому) в четверг, 27 марта. По словам одного из пассажиров RJ100, в момент разгона самолета произошел взрыв, в иллюминатор был виден огонь и отлетавшие куски металла. На борту самолета находились 67 человек и четыре члена экипажа. RJ100 совершал рейс из Лондона в Женеву.

Из-за происшествия взлетная полоса аэропорта Лондон-Сити была закрыта более чем на час.

Аэропорт Лондон-Сити находится на востоке столицы Великобритании. Аэропорт в основном обслуживает самолеты с коротким взлетом и посадкой.