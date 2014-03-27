Большинство россиян считают, что РФ имеет право аннексировать бывшие республики СССР

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, с каким из следующих мнений по поводу присоединения Россией территорий бывших республик СССР, где проживают русские, вы бы скорее согласились, 58% респондентов заявили – «Россия имеет на это право, она должна защищать своих».

28% указали – «вообще-то Россия не имеет на это права, но в случае присоединения Крыма Россия ведет себя достойно и законно, в соответствии с нормами международного права».

При этом только 4% считают, что «Россия не имеет на это никакого права, действия России международным сообществом не могут не рассматриваться как аннексия чужой территории и военная интервенция против суверенного государства». Затруднились с ответом 10%.

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При этом 38% опрошенных считают, что нужно «определенно принять в состав России», если «население какого-то иного региона Украины, помимо Крыма, выскажется на референдуме за выход из состава Украины и вхождение в состав России». При этом в опросе не указывается, что проведение местных референдумов не предусмотрено украинским законодательством.

29% считают, что в случае такого незаконного референдума нужно «скорее, принять в состав России» такой регион. 15% - «скорее, воздержаться от этого шага», 4% - «определенно воздержаться от этого шага», 15% - затруднились с ответом.

В тоже время 27% опрошенных считают, что аннексия Крыма принесет России «исключительно позитивные» экономические и политические последствия.

46% респондентов считают, что такие последствия будут «скорее позитивные, чем негативные», 10% - «скорее негативные, чем позитивные», 3% - «исключительно негативные», 3% - «никаких последствий», 10% - затруднились с ответом.

Также 79% опрошенных уверены, что аннексия Крыма свидетельствует «о том, что Россия возвращается к своей традиционной роли "великой державы", утверждает свои интересы на постсоветском пространстве».

9% считают, что это свидетельствует «о растущем авантюризме российской власти, стремящейся отвлечь население от реальных социальных и экономических проблем, коррупции, недовольства властями в самой России». 13% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.