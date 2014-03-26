Аннексия Крыма увеличила рейтинг Путина на треть - опрос

Об этом свидетельствует опрос социологического опроса Фонда «Общественное мнение» от 23 марта, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, за кого вы бы проголосовали, если выборы президента прошли в следующее воскресенье, 64% опрошенных указали действующего президента Путина.

При этом, в начале февраля на этот вопрос утвердительно отвечали только 44% опрошенных.

Остальные симпатии опрошенных разделили лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 8%, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 5%, миллиардер Михаил Прохоров - 2% и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов - 1%. Еще 9% россиян затруднились ответить, 1% заявил, что испортил бы бюллетень, а 10% респондентов ответили, что не пошли бы на выборы.

Читайте такжеЗа призывы вернуть Крым Украине в России будут бросать в тюрьму на пять лет

В исследовании отмечается, что по данным на 23 марта 65% россиян позитивно воспринимают действия Путина, по сравнению с 41% в начале февраля.

Опрос ФОМ был проведен 23 марта среди 3 тысяч респондентов в 204 населенных пунктах 64 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством – Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.