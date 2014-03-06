США высылают в Польшу 12 самолетов F-16

Об этом сообщает РАР со ссылкой на министра обороны Польши Томаша Семоняка и посла США Стивена Рис.

"Это сложное время требует от союзников подтверждение, что гарантии безопасности являются актуальными. Лучший способ это активизация военного сотрудничества", - сказал американский посол.

Он добавил, что надо подумать над тем, как можно нажать на Россию, чтобы она вернулась к сотрудничеству в рамках ОБСЕ.

Читайте такжеСША вводят санкции против российских чиновниковРанее сегодня стало известно, что военным наблюдателям от ОБСЕ не удалось попасть на территорию Крыма, который практически полностью оккупирован российскими военными.

Польские СМИ также сообщают, что американские самолеты F-16 прибудут и в Литву.

Как сообщал УНИАН, сегодня Парламент Крыма принял решение о присоединении полуострова к Российской федерации и снова ускорил проведение референдума по этому вопросу, назначив его дату на 16 вместо ранее определенного 30 марта и объявленного сначала 25 мая.

Польша, которая является крупнейшим непосредственным западным соседом Украины, входит в военный блок НАТО, который гарантирует безопасность всем странам, которые входят в его состав, с 1999 года.

США сегодня объявила о ведении новых визовых санкций, в том числе, против российских чиновников и других лиц, которые действуют в ущерб территориальной целостности Украины.