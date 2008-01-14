Британское правительство обсудило продажу слонов в зоомагазинах

Британское правительство официально запретило продавать слонов в зоомагазинах и содержать их дома в качестве домашних животных. Это решение было принято после рассмотрения петиции, направленной в адрес электронной приемной премьер-министра страны, пишет газета The Guardian.

Инициатором подачи петиции выступил 12-летний Джек Смитис (Jack Smithies), который аргументировал свое предложение тем, что дети лучше узнают слонов, если будут содержать их в качестве домашних животных. В частности, авторы послания просили легализовать экспорт индийских и африканских слонов для продажи их в зоомагазинах на территории Великобритании.

В связи с тем, что петицию подписали более 650 человек, правительство приняло ее к официальному рассмотрению. В опубликованном на сайте премьер-министра ответе говорится, что "правительство согласно с тем, что обладание домашними животными дает много преимуществ, и не только детям, а людям всех возрастов".

"Однако в правительстве считают, что слоны не подходят для того, чтобы содержать их в качестве домашних животных", - было сказано авторам петиции. В ответе также отмечалось, что слоны слишком крупные животные и поэтому их сложно содержать, а, кроме того, они могут быть опасны.

Подать петицию на сайте британского премьер-министра может любой желающий. Этот инструмент служит для прямой связи членов правительства с гражданами. В частности, самые популярные предложения касаются выступления пилотажной группы ВВС Великобритании "Красные стрелы" на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, учреждения Национального дня памяти павших, изменения системы выплаты кредитов на образование и назначения премьер-министром популярного телеведущего программ для автомобилистов Джереми Кларксона (Jeremy Clarkson).

Лента.ру