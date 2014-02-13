Великобритания не позволит независимой Шотландии использовать фунт стерлингов

"Шотландия сохранит фунт стерлингов, если останется в составе Великобритании. Если она выйдет из Великобритании, то лишится его", - подчеркнул он.

"Если Шотландия выйдет из состава Великобритании, она одновременно распрощается и с фунтом стерлингов, - продолжал министр. - Нет никаких юридических норм, которые обязывают нас сохранять валютный союз с независимой Шотландией".

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Как пишет ИТАР-ТАСС, Шотландская национальная партия в "дорожной карте" поставила цель в случае обретения Шотландией независимости заключить валютный союз с Великобританией и сохранить в обращении фунт стерлингов. Однако министр финансов Осборн заявил, что Лондон исключает подобный вариант. "Любой валютный союз требует политического союза, - заметил он. - Без этого единая денежная единица невозможна. Еще одним важным условием валютного союза является банковский союз. Однако это будет означать субсидирование Великобританией независимой Шотландии. Британские налогоплательщики на это не пойдут. Они не допустят подобных трансфертов".

"Я не рекомендую валютный союз, он не сработает", - подытожил Осборн. - Валютного союза с независимой Шотландией не будет и люди должны это понимать".

Референдум о независимости Шотландии состоится в предстоящем сентябре.

Независимые аналитики отмечают, что Лондон сделал важнейший ход, лишив выступающих за независимость шотландцев надежды на фунт стерлингов и валютный союз с Великобританией. Ближайшие недели покажут, смог ли Лондон перехватить инициативу в дебатах по предстоящему референдуму и выдвинуть весомый контраргумент, позволяющий предотвратить выход Шотландии из состава Великобритании.