Кэмерон отказался от дебатов о независимости Шотландии

Об этом сообщили в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10, пишет ИТАР-ТАСС.

"Нет, Дэвид Кэмерон не будет участвовать ни в каких дебатах", - заявила официальный представитель британского лидера. "Он является главой правительства всего Соединенного Королевства, в том числе и Шотландии, и поэтому считает дискуссию такого рода неуместной", - отметила она.

"Премьер-министр уверен, что в настоящее время обсуждать возможную независимость Шотландии следует не государственным лидерам, а самим жителям этой части королевства", - подчеркнули на Даунинг-стрит, 10.

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Голосование по вопросу суверенитета Шотландии пройдет 18 сентября 2014 года. Последние опросы общественного мнения показывают, что около 60% жителей выступают за сохранение этой части Великобритании в составе единого государства. Впрочем, лидеры националистов считают, что в ближайшие месяцы им удастся изменить настроения избирателей и за счет энергичной агитационной кампании добиться большинства на предстоящем референдуме.

Плебисцит проводится по инициативе регионального правительства Шотландии, которое возглавляет лидер националистов Алекс Сэлмонд. Если население проголосует за независимость, то она будет объявлена 24 марта 2016 года. До этого времени Эдинбург и Лондон должны будут договориться об условиях раздела Великобритании, сформированной в ее нынешнем виде после подписания Акта об унии между Англией и Шотландией в 1707 году.