В Ливии убили бывшего генпрокурора страны

Неизвестные убили бывшего генерального прокурора Ливии Абдельазиза аль-Хасади в его родном городе Дарна на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, которое располагает информацией местной службы безопасности.

По данным агентства, преступление произошло в субботу.

Аль-Хасади возглавил ливийскую генпрокуратуру после свержения в 2011 году лидера страны Муамара Каддафи. В марте 2013 года аль-Хасади подал в отставку по состоянию здоровья. О подробностях убийства экс-генпрокурора не сообщается.

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Власти Ливии после вооружённого восстания до сих пор не могут решить проблему с разоружением боевых отрядов. Часть из них согласилась перейти под контроль официальных властей, однако остается значительное число боевиков, которые подчиняются только своим полевым командирам, что создает напряженную обстановку в стране.