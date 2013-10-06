В Йемене неизвестные пытались похитить посла Германии и убили ее охранника

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британский телеканал "Скай ньюс", при этом был застрелен ее телохранитель.

По сообщению представителей силовых структур Йемена, несколько вооруженных боевиков попытались похитить посла, когда она вышла из супермаркета на юге столицы Саны в сопровождении телохранителя. Глава диппредставительства смогла скрыться с места происшествия, она не пострадала. Боевики бежали с места преступления на автомобиле.

По теме: Европейские страны закрывают посольства в Йемене

В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется расследование.

Министерство иностранных дел ФРГ пока не подтверждает сообщения СМИ об убийстве сотрудника германского дипломатического ведомства в столице Йемена Сане. «МИД и посольство интенсивно работают над тем, чтобы прояснить все детали произошедшего», - цитирует агентство представителя германского министерства.