У берегов Италии спасено более 1100 человек - СМИ

Поток подпольных мигрантов из стран Северной Африки до берегов Европы достиг беспрецедентно высокого уровня, сообщает BBC Україна.

На этот раз мигрантов сняли с восьми надувных лодок и баржи за 222 км юго-восточнее острова Лампедуза.

Среди спасенных - 47 женщин, из которых четверо беременны, и 50 детей. Все они, вероятно, выходцы из стран Центральной и Западной Африки, сообщили представители береговой охраны Италии.

Между тем по меньшей мере семь человек утонули на пути в испанский анклав Сеута, что на северном побережье Марокко.

По сообщению местных властей, тела шестерых мужчин и одной женщины вынесло на марокканский берег. Погибшие входили в группу из 400 человек, которые пытались в четверг попасть на территорию Испании.

В январе в Италию прибыли почти 2000 мигрантов, что в 10 раз превышает аналогичный показатель за январь прошлого года.

По сообщению властей, в прошлом году в стране зафиксировали ”непрерывный и масштабный приток мигрантов”. Число прибывших в Италию морем, составляет 42 925 человек - в три раза больше, чем в 2012 году.

Точное число тех, кто утонул, пытаясь пересечь Средиземное море, неизвестно, но в октябре у берегов Лампедуза погибли более 400 человек.

Операция по спасению мигрантов началась утром в среду и продолжалась до поздней ночи.

Спасенных принял на борт десантный корабль ”Сан-Марко”, который в пятницу прибудет в порт города Аугуста на Сицилии.

Итальянские власти потом решат, есть ли основания для предоставления им убежища. Мигранты будут вынуждены доказать, что они спасаются от преследования и в случае возвращения на родину им грозит смерть.

Как свидетельствует статистика 2012 года, в 75 % случаев просителям убежища в странах ЕС ответили отказами.