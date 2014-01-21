Китайцам запретили загружать видео в интернет без паспорта

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственного управления по радио- и телевещанию КНР (State Administration of Radio, Film and Television, SARFT).

Запрет распространяется только на сайты, зарегистрированные в Китае. Для получения возможности добавлять на такие ресурсы видео пользователь должен будет подтвердить свою личность, предоставив администрации сайта копию паспорта.

Об этом пишет Lenta.ru.

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Новые правила регистрации, как поясняют власти, введены с целью не допустить распространения в Сети «опасного для общества видеоконтента», содержащего сцены жестокости или сексуального насилия. «Интернет должен быть цивилизованной и здоровой средой общения. Нужен механизм, который помог бы предотвратить использование интернет-сайтов для популяризации основанных на насилии вульгарных произведений искусства и порнографии», — говорится в заявлении SARFT.

Видеохостинги пользуются в Китае большой популярностью. По даннымReuters, сервисами загрузки видеоконтента в стране пользуются около 428 миллионов человек. Из-за того, что крупнейший в мире видеохостинг, YouTube, заблокирован на территории Китая, большинство пользователей приходится на его китайские аналоги, зарегистрированные в КНР и подчиняющиеся местным законам.

Схожие ограничения, требующие предоставления паспорта для получения доступа к Сети, уже существуют в Иране. Иранские пользователи, выходящие в интернет через компьютеры в интернет-кафе, обязаны сначала показать удостоверение личности, а также заполнить специальную анкету, указав свой адрес и телефон. Ввести в социальных сетях регистрацию по паспортам также в 2013 году предлагали власти Ирландии. С инициативой выступил один из депутатов местного парламента. До принятия ограничительных мер, однако, дело не дошло.