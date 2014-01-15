В Мексике "народные мстители" разогнали наркокартель и отказываются сложить оружие по требованию армии

В результате столкновений погибли два человека, сообщает Радио Свобода.

Под контроль этих групп в последние недели перешла значительная часть территории Мичоакана. Эти формирования были созданы местными жителями во многих небольших городах штата для борьбы с наркокартелем «тамплиеров», фактически заменявшим местные власти и структуры безопасности. В последние дни «группы самообороны» взяли под свой ​​контроль несколько городов в Мичоакане, изгнав оттуда боевиков картеля. Во вторник в эти города вошли подразделения мексиканской армии и федеральной полиции. Они призвали мстителей разоружиться или присоединиться к силам безопасности.

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Руководство групп, приветствуя попытку центральной власти восстановить федеральный контроль на территории штата, отказывается сложить оружие. Оно заявляет, что после вывода армии мстители останутся беззащитными перед картелем, который наверняка попытается вернуться в населенные пункты, жители которых платили дань наркоторговцам.