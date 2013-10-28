Наркоторговцы в Мексике отрезали от света 14 городов

Об этом со ссылкой на источники в местном правительстве сообщает Agence France-Presse, пишет Lenta.ru.

По данным агентства, без электричества на некоторое время остались около 420 тысяч человек, однако Los Angeles Times пишет о миллионе пострадавших. Отключение затронуло и столицу штата, город Морелия. К вечеру воскресенья, 27 октября, властям удалось восстановить электроэнергию в 60 процентах домов.

Боевики, вооруженные коктейлями Молотова, напали на девять электростанций в ночь на воскресенье, 27 октября. В результате пожаров пострадало оборудование энергетической компании. После этого боевики напали на шесть заправочных станций и магазин. Никто не был ранен.

Официально причины атаки и принадлежность боевиков к какой-либо группировке не называются. Однако по версии властей, на которую ссылается Agence France-Presse, «тамплиеры» таким образом хотели пригрозить общественным патрульным, так называемым вигилантам. Последние накануне атаки, в субботу, 26 октября, устроили демонстрацию в городе Апацинган, где базируются основные силы наркокартеля «Рыцари ордена Тамплиеров».

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Жители Мичоакана создали собственные вооруженные формирования, чтобы обеспечить безопасность в своих городах, где из-за противоборства наркокартелей участились случаи похищений и убийств. В мае власти ввели в штат тысячи солдат, однако это не сделало обстановку в Мичоакане безопасной. «Тамплиеры» не раз прицельно нападали на общественных патрульных, така подозревают, что их поддерживает противодействующая группировка — Картель Нового поколения Халиско.

Всего с 2007 года в ходе войны правительства с наркоторговцами и различных преступных группировок между собой в Мексике погибли более 77 тысяч человек.