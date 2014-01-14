Перед началом конституционного референдума в столице Египта прогремел взрыв
09:28, 14 января 2014Мир
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В египетской столице сегодня утром произошел взрыв, жертв и пострадавших нет
В Киаре прогремел взрыв / Фото : REUTERS
В столице Египта, Каире, 14 января утром прогремел взрыв. Как сообщает представитель МВД АРЕ, жертв и пострадавших нет, передает ИТАР-ТАСС.
Взрыв произошел незадолго до начала референдума по проекту новой конституции страны.
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Голосование станет первым практическим шагом в рамках "дорожной карты", разработанной военными после смещения Мухаммеда Мурси с поста президента 3 июля 2013 года. За референдумом должны последовать парламентские и президентские выборы.
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