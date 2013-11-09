В столице Сомали прогремел взрыв: среди погибших есть дипломат

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свидетельства очевидцев, взрыв произошел возле отеля Maka на одной из улиц в центре столицы Сомали. Как свидетельствуют очевидцы, к месту взрыва прибыли несколько машин скорой помощи.

Взрыв, по последним данным, унес жизни 4 человек, около десяти получили ранения. Среди погибших - действующий посол Сомали в Великобритании Абделькадир Али Дууб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя президентской администрации Сомали Абдирахмана Омара Османа.

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По предположению сомалийских властей, взрыв был устроен террористом-смертником при помощи заминированного автомобиля. Был ли теракт направлен против Али Дууба, пока не установлено. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Ранее за взрывы в Могадишо неоднократно брала ответственность наиболее активная радикальная группировка в Сомали — "Аш-Шабаб", которая имеет тесные связи с террористической организацией "Аль-Каида". Боевики "Аш-Шабаб" регулярно проводят теракты против мирных жителей и представителей органов власти как в Сомали, так и в соседних государствах.

По материалам РИА Новости.