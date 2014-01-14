В Египте начинается референдум по проекту Конституции

Референдум будет проходить два дня - 14 и 15 января. В эти дни в египетских городах ожидается усиление мер безопасности, передает Интерфакс.

Сторонники движения "Братья-мусульмане" и бывшего президента Мухаммеда Мурси выступают против намеченного на 14-15 января референдума по новой Конституции страны и призывают к его бойкоту.

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Временный президент Египта Адли Мансур, со своей стороны, накануне призвал граждан проголосовать за проект Основного закона страны. Он подчеркнул, что после принятия нового Основного закона страны у нового главы государства будет "вся полнота власти", не уточнив, о каких именно полномочиях идет речь. "Нам крайне необходимо защитить наши исламские ценности и принципы, но при этом избавиться от религиозной поляризации", - добавил Мансур.

Ранее министр обороны Египта Абдель Фаттах ас-Сисси дал понять, что собирается принять участие в президентских выборах, которые должны пройти через шесть месяцев после утверждения Конституции на референдуме.