Семья Шумахера в день его 45-летия назвала гонщика бойцом, который не сдается

Семья бывшего пилота "Феррари", семикратного чемпиона автогонок "Формулы-1" Михаэля Шумахера, которому сегодня исполнилось 45 лет, заявила, что прославленный автогонщик является настоящим бойцом и никогда не сдается, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Шумахер, получивший черепно-мозговую травму в результате падения на горнолыжном курорте, уже несколько дней находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы. С ним постоянно находится его семья: жена Коринна, 16-летняя дочь Джина-Мария и 14-летний сын Мик.

"Мы хотим поблагодарить людей во всем мире, которые после инцидента выразили свое сочувствие и передали наилучшие пожелания для его выздоровления. Мы все знаем, что он боец, который никогда не сдастся", - говорится в обнародованном заявлении родных Шумахера.

Об изменениях в состоянии гонщика не сообщается. Накануне медики оценили его как критическое, но стабильное.

Команда "Феррари" пожелала Шумахеру скорейшего выздоровления. "Это особый день для "Феррари" и всех поклонников этой команды, поскольку это день рождения Михаэля Шумахера. На данный момент он решает свою самую важную задачу в жизни, и поэтому мы хотим направить ему особые пожелания, - говорится в сообщении команды. - Все в "Феррари", от президента Луки ди Монтедземоло и руководителя Стефано Доменикали, которые находятся в постоянном контакте с семьей Михаэля и его близкими, пристально следят за развитием ситуации. Очевидно, сегодня существуют особые, двойные причины пожелать Михаэлю здоровья и всего самого наилучшего".

Представитель команды Ренато Бизиньяни, слова которого приводит "Би-би-си", рассказал, что в день рождения легендарного автогонщика его поклонники во Франции и Италии приедут к больнице в Гренобле на специальных автобусах с флагами, они будут одеты в цвета "Феррари" и намерены провести "молчаливую акцию в поддержку". При этом Бизиньяни подчеркнул, что причины этой акции - именно поддержка спортсмена, но никак не реклама самой команды.

Утром 29 декабря, катаясь на лыжах во французском Мерибеле, Шумахер ударился головой о камни. На вертолете экс-гонщик был доставлен в больницу Мутье (в 15 километрах от места падения), а затем в Гренобль. Врачи ввели Шумахера, у которого были диагностированы серьезные повреждения головного мозга, в состояние искусственной комы.