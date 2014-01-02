Состояние Шумахера остается критическим

Михаэль Шумахер находится в коме, и никаких изменений за последние часы не произошло.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.

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Шумахер находится в одном из госпиталей Гренобля уже четверо суток. С ним постоянно находится его семья: жена Коринна, 16-летняя дочь Джина-Мария и 14-летний сын Мик. Палата Шумахера находится на 5-м этаже здания больницы, весь этаж оцеплен сотрудниками безопасности. Охрана была усилена после того, как один из журналистов пытался проникнуть в палату гонщика под видом священника.

Менеджер Шумахера Сабина Кем прибыла в госпиталь сегодня около полудня, однако в этот день не планируется организовывать пресс-конференцию. До этого врачи больницы сообщали о состоянии Шумахера ежедневно.

В пятницу, 3 января, Шумахеру исполнится 45 лет.

Утром 29 декабря, катаясь на лыжах во французском Мерибеле, Шумахер ударился головой о камни. На вертолете 44-летний экс-гонщик был доставлен в больницу Мутье (в 15 километрах от места падения), а затем в Гренобль. Врачи ввели Шумахера, у которого были диагностированы серьезные повреждения головного мозга, в состояние искусственной комы.