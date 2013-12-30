Вместе с дядей лидера КНДР казнили еще семь человек

Вместе с Чан Сон Тхэком были казнены двое высокопоставленных партийных чиновника, двое члена правительства, двое военных и один управляющий предприятием, сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на источник.

Казненные занимали должности не ниже уровня замминистра и руководителя департамента, пишет РИА Новости.

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Расстрел, по данным источника, был проведен в здании комитета национальной безопасности КНДР в присутствии ключевых партийных деятелей страны. Как сообщил собеседник издания, несмотря на то, что фотографии, изображающие арест Чан Сон Тхэка на партийном собрании, были опубликованы 9 декабря, он находился под домашним арестом с середины ноября.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 декабря сообщило о том, что Чан Сон Тхэк, который долгое время возглавлял "регентский совет" при молодом Ким Чен Ыне и считался "вторым человеком" в государстве, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти.