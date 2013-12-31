США предложили России помощь в организации безопасности на Олимпиаде



«Мы приветствовали бы возможность более тесного сотрудничества для обеспечения безопасности спортсменов, зрителей и других участников», - отметила Кейтлин Хейден.Как заявила пресс-секретарь совета Кейтлин Хейден, США осуждают организаторов и исполнителей терактов в Волгограде и соболезнуют родственникам погибших. В заявлении Совета национальной безопасности США также говорится о том, что Вашингтон солидарен с российским народом в борьбе против терроризма, передает Радио Свобода.

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Ранее сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность, что российские власти будут гарантировать безопасность на Олимпиаде в Сочи, открытие которой запланировано на 7 февраля.

В совершении обоих взрывов, прогремевших в Волгограде 29 и 30 декабря и унесли жизни не менее 32 человек, следствие подозревает террористов-смертников.