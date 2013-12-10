Вице-президент Еврокомиссии не поедет на Олимпиаду в Сочи-2014 из-за дискриминации
19:14, 10 декабря 2013Мир
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Вице-президент Европейской комиссии Вивиан Рединг не будет посещать Олимпиаду в Сочи-2014 из-за дискриминации меньшинств в России
Вивьен Рединг не прельщает Олимпиада в Сочи-2014 / Фото sochi2014.com
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
«Я, конечно, не поеду в Сочи, пока меньшинства в России будут находиться под давлением нынешнего российского законодательства», - отметила Рединг.
Как сообщал УНИАН, президент Германии Йоахим Гаук также заявил, что не поедет на зимние Олимпийские игры в Сочи-2014. По словам пресс-секретаря Президента ФРГ, решение не означает бойкота, а случаи отказа от посещения зимних Олимпийских игр немецкими президентами имели место и в прошлом.
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