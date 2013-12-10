Вице-президент Еврокомиссии не поедет на Олимпиаду в Сочи-2014 из-за дискриминации

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я, конечно, не поеду в Сочи, пока меньшинства в России будут находиться под давлением нынешнего российского законодательства», - отметила Рединг.

Как сообщал УНИАН, президент Германии Йоахим Гаук также заявил, что не поедет на зимние Олимпийские игры в Сочи-2014. По словам пресс-секретаря Президента ФРГ, решение не означает бойкота, а случаи отказа от посещения зимних Олимпийских игр немецкими президентами имели место и в прошлом.