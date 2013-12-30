У отца предполагаемого смертника из Волгограда взяли кровь для анализа ДНК

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.

«По одной из версий, теракт в Волгограде осуществил уроженец Марий Эл, примкнувший к одной из дагестанских бандгрупп, Павел Печенкин. Проверяется его причастность к теракту. У его отца взята кровь для экспертизы ДНК», - сказал собеседник агентства.

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Напомним, менее чем за сутки в Волгограде произошло два взрыва - на вокзале и в троллейбусе. При взрыве в здании железнодорожного вокзала в воскресенье погибли 17 человек, более 40 пострадали.

По данным Минздрава, при взрыве в троллейбусе в понедельник погибли 14 человек, 28 получили ранения.