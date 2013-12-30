СМИ: Стало известно имя предположительного смертника, взорвавшего троллейбус в Волгограде
Террористом, совершившим второй взрыв в Волгограде, мог быть уроженец республики Марий Эл Павел Печенкин, после принятия ислама сменивший имя на Ансар Ар-Руси
Об этом сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, предполагаемый террорист работал фельдшером скорой помощи в российском Волжске, после чего принял ислам и стал членом террористической группировки.
Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошло два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибли 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок.
30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт. Количество погибших в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде утром 30 декабря достигло 14 человек, количество пострадавших – 28.
По предварительным данным, граждан Украины среди пострадавших нет.