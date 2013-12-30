СМИ: Стало известно имя предположительного смертника, взорвавшего троллейбус в Волгограде

Об этом сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, предполагаемый террорист работал фельдшером скорой помощи в российском Волжске, после чего принял ислам и стал членом террористической группировки.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошло два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибли 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок.

30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт. Количество погибших в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде утром 30 декабря достигло 14 человек, количество пострадавших – 28.

По предварительным данным, граждан Украины среди пострадавших нет.