В Египте в результате столкновений погибли три человека, 286 арестованы

19:48, 27 декабря 2013
Мир
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В Египте в результате столкновений между полицейскими и сторонниками исламистского объединения «Братья-мусульмане» погибли три человека, 286 арестованы.

В Египте возобновились столкновения

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Twitter телекомпании NBC News.

Столкновения в Египте начались после того, как египетское правительство официально объявило ассоциацию «Братья-мусульмане» террористической группировкой, тогда же прошли аресты некоторых сторонников объединения.

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