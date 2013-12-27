В Египте в результате столкновений погибли три человека, 286 арестованы

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Twitter телекомпании NBC News.

Столкновения в Египте начались после того, как египетское правительство официально объявило ассоциацию «Братья-мусульмане» террористической группировкой, тогда же прошли аресты некоторых сторонников объединения.