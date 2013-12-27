В Египте в результате столкновений погибли три человека, 286 арестованы
19:48, 27 декабря 2013Мир
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В Египте в результате столкновений между полицейскими и сторонниками исламистского объединения «Братья-мусульмане» погибли три человека, 286 арестованы.
В Египте возобновились столкновения
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Twitter телекомпании NBC News.
Столкновения в Египте начались после того, как египетское правительство официально объявило ассоциацию «Братья-мусульмане» террористической группировкой, тогда же прошли аресты некоторых сторонников объединения.
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