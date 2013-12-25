Азаров заверил, что российский кредит не "проедят"

10:32, 25 декабря 2013
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров настаивает на том, что средства, полученные в результате размещения евробондов, должны быть использованы максимально эффективно.

Средства от размещения евробондов должны быть использованы максимально эффективно, заявил Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Российская Федерация предоставила Украине финансовую поддержку в критической для нас экономической ситуации. Одновременно нужно понимать, что этот кредит на очень выгодных условиях. Но все равно это средства, которые придется отдавать. Поэтому использовать этот финансовый ресурс мы должны с максимальной эффективностью. Не может быть и речи, чтобы залатать кредитными средствами текущие проблемы и проесть этот ресурс. В первую очередь кредит пойдет на модернизацию нашей экономики», - сказал Азаров.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 декабря, Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

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