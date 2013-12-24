Украина получила первые $3 млрд российского кредита

Россия приобрела первый транш украинских суверенных облигаций на сумму $3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой правительства Украины Николаем Азаровым.

"Вчера по моему поручению и на основании подписанных документов нами был приобретен первый транш суверенных облигаций на сумму $3 млрд, и вчера они ушли в центральный банк Украины", - сказал Медведев.

Как пишет ИТАР-ТАСС, со своей стороны Азаров подтвердил, что "сегодня Национальный банк Украины, действительно, получил первый транш на свой счет".

"Наши рейтинги поднялись, и мы вышли из той финансовой зоны, где находились ранее", - сказал Азаров на встрече с Медведевым.

Как сообщалось ранее, 17 декабря по итогам переговоров с украинским коллегой Виктором Януковичем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит в украинских ценных бумагах $15 млрд из Фонда национального благосостояния. Путин особенно подчеркнул, что "это не связано ни с какими условиями: повышением или понижением, или замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий или зарплат".