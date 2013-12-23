В ЮАР самолет с 182 пассажирами врезался в здание (фото)

Самолет авиакомпании British Airways, на борту которого находились 182 пассажира, в ночь на понедельник врезался в двухэтажное здание в аэропорту Йоханнесбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Boeing 474, следующий рейсом Йоханнесбург-Лондон, выруливал на взлетную полосу. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, говорится в сообщении перевозчика.

Читайте также: СМИ: На Бали упал в море самолет с пассажирами

«Один из наших самолетов был поврежден при взлете в аэропорту JNB. Все 182 пассажира благополучно эвакуированы, никто из находившихся в самолете не пострадал», - говорится в сообщении компании.

Как отмечают очевидцы, у Boeing 474 повреждено крыло. Насколько серьезный ущерб был нанесен зданию, не уточняется.

Причины инцидента в настоящее время выясняют специалисты.