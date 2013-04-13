СМИ: На Бали упал в море самолет с пассажирами

Самолет, на борту которого находилось около 100 человек, промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту индонезийского острова Бали и упал в море.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».

Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.