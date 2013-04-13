СМИ: На Бали упал в море самолет с пассажирами
11:59, 13 апреля 2013Мир
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При посадке в аэропорту острова Бали самолет, на борту которого находилось около 100 человек, упал в море.
Самолет промахнулся при посадке / Фото: vesti.az
Самолет, на борту которого находилось около 100 человек, промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту индонезийского острова Бали и упал в море.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.
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