Обаму не беспокоит снижение его популярности среди американцев

"Популярность по данным опросов то растет, то снижается. Если бы я интересовался опросами, я бы вообще не баллотировался в президенты. Остался бы сенатором, мой рейтинг был около 70%", — сказал Обама на пресс-конференции в пятницу, пишет РИА Новости.

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По его словам, сейчас на повестке дня — реализация ключевых инициатив. В частности, президент пообещал сделать все возможное, чтобы реализация реформы здравоохранения проходила без сбоев.

Доля американцев, не одобряющих деятельность Обамы на посту президента, достигла рекордного уровня с момента его избрания в 2008 году, сообщил ранее телеканал NBC со ссылкой на опрос, проведенный телеканалом совместно с изданием Wall Street Journal.

Согласно результатам последнего опроса, 54% граждан США не одобряют работу Обамы. В октябре эта цифра составляла 51%. В числе факторов, повлиявших на снижение рейтинга президента, были названы проблемы с реализацией реформы здравоохранения, скандалы, связанные с публикацией секретных документов экс-сотрудником спецслужб Эдвардом Сноуденом, а также приостановление финансирования правительства в октябре.