Обама не хочет рассуждать об амнистии Сноудена

"Это дело генпрокурора и в конечном счете жюри присяжных. Я не могу высказать конкретное мнение на данном этапе. Утечка нанесла ущерб США и возможностям разведки. Я оставлю это суду и генпрокурору — возможность высказаться по конкретным аспектам этого дела", — сказал Обама на пресс-конференции в пятницу, сообщает РИА Новости.

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По его словам, из-за утечки секретной информации США, где обеспечено верховенство закона и гарантирована неприкосновенность частной жизни, обвиняют в нарушениях всех этих правил, и в тени остаются страны, где преследуют инакомыслящих и журналистов.

"Какими бы важными эти дебаты (о разведке) ни были, важно также держать в уме, что это нанесло ненужный ущерб разведывательным возможностям США и американской дипломатии", — отметил президент США.

Сноуден в 2013 году распространил информацию о программах слежки американских спецслужб, в США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений. Он прибыл в Россию в июне этого года транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту "Шереметьево". Первого августа Сноудену было предоставлено убежище в России сроком на год.