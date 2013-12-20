В Петербурге умерла вдова Бориса Стругацкого

Об этом сообщил РИА Новости близкий друг семьи.

Аделаида Карпелюк и Борис Стругацкий познакомились, когда работали в Пулковской обсерватории. Вместе они прожили более 50 лет.

"Она умерла в больнице, у нее было очень тяжелое заболевание. Она ушла из жизни ровно через год и месяц после того, как не стало Бориса Натановича. Как говорили моя жена и коллега "она к нему хочет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дата и место похорон станут известны 23 декабря.

Писатель-фантаст Борис Стругацкий скончался 19 ноября 2012 года на 80-м году жизни из-за проблем с сердцем.