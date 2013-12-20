В Петербурге умерла вдова Бориса Стругацкого
15:24, 20 декабря 2013Мир
735 0
Вдова писателя-фантаста Бориса Стругацкого Аделаида Карпелюк скончалась в ночь на пятницу после продолжительной болезни в одной из клиник Петербурга, пережив мужа на один год и один месяц
Об этом сообщил РИА Новости близкий друг семьи.
Аделаида Карпелюк и Борис Стругацкий познакомились, когда работали в Пулковской обсерватории. Вместе они прожили более 50 лет.
"Она умерла в больнице, у нее было очень тяжелое заболевание. Она ушла из жизни ровно через год и месяц после того, как не стало Бориса Натановича. Как говорили моя жена и коллега "она к нему хочет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дата и место похорон станут известны 23 декабря.
Писатель-фантаст Борис Стругацкий скончался 19 ноября 2012 года на 80-м году жизни из-за проблем с сердцем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter