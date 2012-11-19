Умер Борис Стругацкий
19:50, 19 ноября 2012Общество
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Писатель-фантаст Борис Стругацкий скончался на 80-м году жизни из-за проблем с сердцем.
Стругацкий умер на 80-м году жизни
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга писателя, попросившего не называть его имени.
«Он умер сегодня около семи вечера из-за проблем с сердцем. Это печальная новость», - сказал собеседник агентства.
Б.Стругацкий известен прежде всего как создатель произведений современной научной и социальной фантастики, работавший в соавторстве со своим братом Аркадием.
Аркадий Стругацкий скончался в 1991 году.
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