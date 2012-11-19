Умер Борис Стругацкий

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга писателя, попросившего не называть его имени.

«Он умер сегодня около семи вечера из-за проблем с сердцем. Это печальная новость», - сказал собеседник агентства.

Б.Стругацкий известен прежде всего как создатель произведений современной научной и социальной фантастики, работавший в соавторстве со своим братом Аркадием.

Аркадий Стругацкий скончался в 1991 году.