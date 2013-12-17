В России чиновника приговорили к штрафу в 950 миллионов рублей

Приговор Московского областного суда бывшему первому заместителю главы администрации Ленинского муниципального района Московской области Льву Львову, обвинявшемуся в покушении на получение взятки в особо крупном размере, вступил в законную силу.

Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 950 млн руб., его сообщник Игорь Комаров выплатит государству 500 млн руб., сообщает ИТАР-ТАСС.

Как установило следствие, в 2011 году одна из строительных компаний завершила строительство жилого дома в центральной части города Видное. Документы, необходимые для получения разрешения на введение дома в эксплуатацию, акт о реализации инвестиционного контракта и утверждение изменений контракта были представлены в администрацию Ленинского муниципального района.

"За подписание указанных документов первый заместитель главы администрации муниципального района Львов, курирующий в соответствии с занимаемой должностью строительство, потребовал от представителя компании-застройщика взятку в размере 500 тысяч долларов США и передачу имущественных прав на две квартиры в построенном доме по цене в размере 30% от рыночной стоимости", - говорится в сообщении на сайте МВД.

"Требования Львова были частично выполнены и в строительную компанию явился знакомый Львова Игорь Комаров для получения наличных. Факт передачи ему денежных средств фиксировался сотрудниками полиции - Комаров был задержан с поличным", - отметили в ведомстве.

В сентябре этого года Видновский городской суд Московской области, переквалифицировав действия Львова с покушения на получение взятки на покушение на мошенничество, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Комарова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Генеральная прокуратура Российской Федерации, не согласившись с таким решением, подала в Московский областной суд апелляционное представление. В результате нового рассмотрения приговор Видновского городского суда Московской области был отменен.