В России чиновника приговорили к штрафу в 950 миллионов рублей
Штраф назначен бывшему заместителю главы администрации Ленинского муниципального района Московской области Льву Львову.
Приговор Московского областного суда бывшему первому заместителю главы администрации Ленинского муниципального района Московской области Льву Львову, обвинявшемуся в покушении на получение взятки в особо крупном размере, вступил в законную силу.
Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 950 млн руб., его сообщник Игорь Комаров выплатит государству 500 млн руб., сообщает ИТАР-ТАСС.
Как установило следствие, в 2011 году одна из строительных компаний завершила строительство жилого дома в центральной части города Видное. Документы, необходимые для получения разрешения на введение дома в эксплуатацию, акт о реализации инвестиционного контракта и утверждение изменений контракта были представлены в администрацию Ленинского муниципального района.
"За подписание указанных документов первый заместитель главы администрации муниципального района Львов, курирующий в соответствии с занимаемой должностью строительство, потребовал от представителя компании-застройщика взятку в размере 500 тысяч долларов США и передачу имущественных прав на две квартиры в построенном доме по цене в размере 30% от рыночной стоимости", - говорится в сообщении на сайте МВД.
"Требования Львова были частично выполнены и в строительную компанию явился знакомый Львова Игорь Комаров для получения наличных. Факт передачи ему денежных средств фиксировался сотрудниками полиции - Комаров был задержан с поличным", - отметили в ведомстве.
В сентябре этого года Видновский городской суд Московской области, переквалифицировав действия Львова с покушения на получение взятки на покушение на мошенничество, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Комарова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, не согласившись с таким решением, подала в Московский областной суд апелляционное представление. В результате нового рассмотрения приговор Видновского городского суда Московской области был отменен.