Мэра Чигирина и его заместителя подозревают во взяточничестве

Сегодня прокуратура Черкасской области вручила письменное подозрение мэру города Чигирин и его заместителю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, установлено, что 30 октября должностное лицо и его заместитель требовали и получили от представителя общества неправомерную выгоду в размере 6600 гривен, за предоставление разрешения на размещение малых архитектурных сооружений.

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Кроме этого, следователем, по согласованию с прокурором, внесено ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста и домашнего ареста. Сейчас досудебное расследование продолжается, в ближайшие сроки уголовное производство будет направлено в суд - ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.