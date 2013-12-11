Журнал TIME назвал Человеком года Папу Франциска
15:14, 11 декабря 2013Мир
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Издание выбирает человека года согласно тому, кто, по мнению редакторов, наиболее повлиял на жизнь планеты.
Папа Франциск / Фото: argentinadelbicentenario.blogspot.com
Папа Франциск, первый иезуитский понтифик, который завоевал сердца людей и заголовки газет своими скромностью и смирением, был назван журналом TIME Человеком года-2013.
Издание выбирает человека года согласно тому, кто, по мнению редакторов, наиболее повлиял на жизнь планеты.
Пресс-секретарь Ватикана отец Федерико Ломбарди заявил, что "Понтифик не пытался прославиться или получить почести, но если выбор человеком года помогает распространять послание Евангелия - сообщение о Божьей любви ко всем - он, безусловно, рад".
Аргентинец был избран папой в марте через несколько недель после неожиданного отречения своего предшественника, Папы Бенедикта.
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